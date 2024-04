«Υπέροχος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα»: Ο Ελον Μασκ ενθουσιάστηκε με την Ελένη Τσολάκη και την πρόγνωση του καιρού

Στα δύο βίντεο, πρωταγωνίστριες είναι μία Γερμανίδα μετεωρολόγος και η Ελληνίδα παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη από την εποχή που παρουσίαζε με τον δικό της τρόπο τον καιρό στην εκπομπή του ALPHA, Happy Day, όπου συμμετείχε.

Ο ιδιοκτήτης της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και μεγιστάνας της τεχνολογίας είδε τα βίντεο και σχολίασε: «Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο:

Wow, that is a great way to wake up in Greece!