Βίντεο και βιβλίο για την 55η επέτειο της «Μελωδίας της Ευτυχίας»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τον εορτασμό της 55ης επετείου της ταινίας, η IMDb (διαδικτυακή βάση δεδομένων με πληροφορίες για ηθοποιούς, κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικά προγράμματα) κυκλοφόρησε ένα βίντεο με ένα ποτ πουρί σημαντικών τραγουδιών της ταινίας, όπως τα «Do-Re-Mi», «My Favorite Things» και το τραγούδι τίτλων με την πρωταγωνίστρια Τζούλι Άντριους να διακηρύσσει «The hills are alive... with the sound of music...».