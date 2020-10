Η Άσλεϊ Παρκ, από το Μπρόντγουεϊ, στη σειρά Emily in Paris

Η πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ, Άσλεϊ Παρκ τα τελευταία έξι χρόνια ήταν στη θεατρική σκηνή. Συμμετείχε στις παραστάσεις «Mamma Mia!», «The King» και «Sunday in the Park».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλλά αυτόν τον μήνα, η Αμερικανίδα ηθοποιός κορεατικής καταγωγής έκανε ένα μεγάλο άλμα στον Ατλαντικό, στη Γαλλία, όπου πρωταγωνιστεί με τη Λίλι Κόλινς στη νέα σειρά του Netflix, «Emily in Paris», παραγωγός, δημιουργός και σεναριογράφος της οποίας είναι ο Ντάρεν Σταρ (Darren Star) (Sex and the City, Younger).