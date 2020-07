ΗΠΑ: Απολύθηκε η πρώην αντιπρόεδρος του ABC News για ρατσιστικά σχόλια και χρήση απρεπούς γλώσσας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η Φεντίντα, πρώην αντιπρόεδρος του τηλεοπτικού δικτύου, αρνήθηκε τις καταγγελίες, όταν αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας, τον προηγούμενο μήνα, χαρακτηρίζοντας τες “απίστευτα παραπλανητικές.”

Η ίδια υποστήριξε πως υπήρξε πρωταθλήτρια της πολυπολιτισμικότητας, με μία σειρά προσλήψεων και προώθησης δημοσιογράφων χωρίς φυλετικές διακρίσεις.

NEW: Barbara Fedida, an ABC News executive placed on leave last month following accusations of racially insensitive comments, has been let go after an independent investigation by outside counsel, Walt Disney Television Chairman Peter Rice says. https://t.co/3sKroYYmjz