Ο Daniel Radcliffe διαβάζει το πρώτο κεφάλαιο του «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Radcliffe, ο οποίος υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ και στις οκτώ ταινίες, ξεκινά τις αναγνώσεις από το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο αφήνουν το μωρό Πότερ στο κατώφλι του σπιτιού του θείου και της θείας του. Από τον καναπέ του, διαβάζει τις περίφημες πρώτες αράδες: «Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much».