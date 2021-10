Ο Κίλιαν Μέρφι στην επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το Deadline, o Κίλιαν Μέρφι θα υποδυθεί τον Οπενχάιμερ, τον διάσημο θεωρητικό φυσικό που έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία θα βασιστεί στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» που γράφτηκε από τον Κάι Μπερντ και τον αείμνηστο Μάρτιν Τζ. Σέργουιντ.