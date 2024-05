Ο Ντένις Κουέιντ υποδύεται τον 40o Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη βιογραφική ταινία του Ρόναλντ Ρίγκαν με τον Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid) να υποδύεται τον 40o Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Reagan» είναι η πρώτη παραγωγή που κυκλοφορεί η νεοσύστατη ShowBiz Direct και υπόσχεται να παρουσιάσει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του πρώην προέδρου περιλαμβανομένων τα δύσκολα παιδικά χρόνια, το πάθος του για την υποκριτική και τη θητεία του ως πρόεδρος της Screen Actors Guild καθώς και την στροφή του προς την πολιτική και τη κατάκτηση του κορυφαίου αξιώματος της χώρας του.

«Ήμουν ναυαγοσώστης σε ένα ποτάμι. Και έμαθα πώς να αναγνωρίζω τα ρεύματα, όχι μόνο αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά και αυτά που βρίσκονται βαθιά κάτω από το νερό» λέει ο Κουέιντ στο τρέιλερ υπό τις νότες του «Everybody Wants to Rule the World», των Tears for Fears.