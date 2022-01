O Slash κυκλοφόρησε single από το επερχόμενο άλμπουμ «4» - AUDIO

Ο Slash κυκλοφόρησε το πρώτο του νέο τραγούδι για το 2022, το single με τίτλο «Call Off The Dogs».

Το τραγούδι είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία του κιθαρίστα των Guns N' Roses με τους Myles Kennedy & The Conspirators, οι οποίοι συμμετείχαν στα τρία τελευταία άλμπουμ του Slash. Είναι το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους «4», μετά τα «The River is Rising» και «Fill My World» που κυκλοφόρησαν το 2021.