«Sex and the City»: Ποια γυναίκα από το παρελθόν του κ. Μπιγκ επιστρέφει...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η “ Νατάσσα” (Μπρίτζετ Μόγιαχαν) -η οποία έπαιξε τη δεύτερη σύζυγο του Μίστερ Μπιγκ (Κρις Νορθ) στο Sex and the City, - εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη στα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς τoυ HBO Max “ And Just Like That” σύμφωνα με δημοσίευμα του People.