Σινεμά με φόντο το πέλαγος

Το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου μας ταξιδεύει στις Σπέτσες και στην Πάρο και παρουσιάζει 77 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων 42 πρεμιέρες.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα

Οκτώ προγράμματα με 77 ταινίες, 42 από τις οποίες σε πρεμιέρα, καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις, περιλαμβάνει το φετινό, 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, το οποίο μόλις άνοιξε την αυλαία του, στις Σπέτσες, όπου και θα φιλοξενείται έως τις 25 Ιουλίου. Κατόπιν, το φεστιβάλ θα ταξιδέψει στην Πάρο, από τις 30 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.

Για τη φετινή, 10η έκδοση, η ομάδα προγραμματισμού, με συντονιστές τους Σταύρο Μαρκουλάκη και Πάβελ Κούζουλοκ, επέλεξε ένα πρόγραμμα αποτελούμενο από 9 μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας, 13 ντοκιμαντέρ και 55 μικρού μήκους ταινίες, προερχόμενες από συνολικά 25 χώρες, οι οποίες προβάλλονται σε κινηματογράφους αλλά και σε διάφορες απρόσμενες τοποθεσίες.

Μεταξύ πολλών άλλων, στις 20 Ιουλίου θα προβληθεί η πολυσυζητημένη δραμεντί «Monday» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, στo νέο Pop-up σινεμά στο Agia Marina Beach Cinema. Σημειώστε, επίσης, ότι την Πέμπτη 22 Ιουλίου, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, θα προβληθεί σε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart», ενώ στον ίδιο χώρο, την Παρασκευή 23 Ιουλίου, θα ξεδιπλωθεί η θυελλώδης ιστορία της Τίνα Τέρνερ μέσα από το ντοκιμαντέρ «Tina».

Οι δύο τελευταίες μέρες στις Σπέτσες, 24 και 25 Ιουλίου, θα περιλαμβάνουν την τελετή απονομής των βραβείων κοινού καθώς και των βραβείων Best Aegean Short Film και Best Greek Short Film. Το Σάββατο 24, στις 21:30, στο “Cine Titania”, μαζί με τη γαλλική ταινία «The Things We Say, The Things We Do», θα προβληθούν οι νικητήριες μικρού μήκους. Την Κυριακή 25 θα δούμε σε πρεμιέρα το «Window Boy Would Also Like to Have a Submarine», στις 21:00.

Μετά τις Σπέτσες, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου ταξιδεύει στην Πάρο για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Echoes - Call to Action». Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προβληθεί σε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «Landscape Zero» (30 Ιουλίου, “Cine Enastron”).

Το Σάββατο 31 Ιουλίου, στο “Cine Enastron”, θα παρουσιαστεί σε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «The Great Green Wall», ενώ την Κυριακή, 1η Αυγούστου, θα γίνει η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Observations At 65o South».

Η τελευταία μέρα του 10ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, Δευτέρα 2 Αυγούστου, στο Cine Enastron, είναι αφιερωμένη στους νικητές σεναρίου, σε προβολές και στο πάρτι λήξης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για όλες τις προβολές και τις παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα βρείτε στο www.aegeanff.com