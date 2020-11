Star Wars: Πέθανε ο «Darth Vader» - Ο ηθοποιός David Prowse «έφυγε» σε ηλικία 85 ετών

Ο αρσιβαρίστας που έγινε ηθοποιός ήταν πολύ υπερήφανος για τη συμμετοχή του αυτή. "Η δύναμη να είναι μαζί του πάντα (May the force be with him, always!)" δήλωσε ο ατζέντης του, Thomas Bowington. "Αν και ήταν διάσημος παίζοντας ρόλους τεράτων, για μένα που ήξερα τον Dave και δούλεψα μαζί του, ήταν ένας ήρωας στις ζωές όλων μας" πρόσθεσε. Ο ατζέντης του αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός πέθανε έπειτα από μια ασθένεια που δεν τον ταλαιπώρησε επί μακρόν, αναφέρει το BBC.