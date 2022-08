Το νέο τρέιλερ της ταινίας «Pinocchio» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

«Από τις πολλές περιπλανήσεις μου σε αυτή τη γη, έχω τόσα πολλά να πω για ελαττωματικούς πατεράδες και γιους», αφηγείται ο Sebastian J. Cricket με τη φωνή του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Ewan McGregor) στο ξεκίνημα του τρέιλερ καθώς ο Geppetto κόβει ένα δέντρο για να δημιουργήσει τον γιο του : «Θέλω να σας πω μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που νομίζετε ότι την ξέρετε, αλλά δεν την ξέρετε- μια ιστορία για ένα ξύλινο αγόρι».

Kαι συνεχίζει: «Έχω μάθει ότι υπάρχουν πνεύματα που σπάνια εμπλέκονται με τον κόσμο των ανθρώπων αλλά μερικές φορές....»

Η Τίλντα Σουίντον ντύνει με την φωνή της τον ρόλο της Νεράιδας. «Το ξύλινο αγόρι με τη δανεική ψυχή», λέει στον ρόλο της και προσθέτει: «Γίνε ο γιος του, γέμισε τις μέρες του με φως. Θα σε αποκαλούμε Πινόκιο».

The wooden boy with the borrowed soul ???. Academy Award® winning filmmaker @REALGDT reimagines the classic tale of Pinocchio in this whimsical stop-motion film. pic.twitter.com/cLQgiEtkCu