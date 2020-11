23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics: «Supply Chain Playbook: Continuity in Crisis» από τις 30/11-5/12

Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά το 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics με θέμα «Supply Chain Playbook:Continuity in Crisis», που φέτος θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα διαρκέσει έως τις 5 Δεκεμβρίου. Η κεντρική θεματολογία του συνεδρίου αφορά το επίκαιρο ζήτημα της πανδημίας και των επιπτώσεών της στο ελληνικό επιχειρείν και κυρίως στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η κρίση του κορονοϊού δημιούργησε μια ιδιαίτερη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κράτη και επιχειρήσεις κλήθηκαν να λειτουργήσουν κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας, οφείλουμε να επανεξετάσουμε τις επιλογές μας. Για το λόγο αυτό στο 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που εξειδικεύονται στους κλάδους της βαριάς βιομηχανίας, των τροφίμων και ποτών, του αθλητισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας για να παρουσιάσουν όσα βίωσαν στο πρώτο κύμα, αλλά και πως διαχειρίζονται το δεύτερο κύμα της υγειονομικής κρίσης.

Έχοντας αυτή την εμπειρία από τις επιχειρήσεις τους έρχονται στο φετινό ψηφιακό 23ο Συνέδριο για να επικοινωνήσουν στα στελέχη της ελληνικής αγοράς inputs σε θέματα στρατηγικής και action plan εν όψει του αβέβαιου και μη κανονικού 2021.

Παράλληλα, εκπρόσωποι κορυφαίων φορέων της ελληνικής οικονομίας θα συμμετέχουν με τοποθετήσεις στο 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics καταθέτοντας τα δικά τους βιώματα και τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν στον κλάδο τους.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας που διεξήγαγε για την Ελληνική Εταιρεία Logistics το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα: «Διερεύνηση του αντίκτυπου του COVID-19 στις Ελληνικές αλυσίδες εφοδιασμού: Επιπτώσεις και επιχειρηματική συνέχεια». Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν και θα σχολιαστούν από τους φορείς, πολιτικούς και στελέχη της αγοράς δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις που δημιουργήθηκαν στην ελληνική αγορά κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Ομιλητές του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι οι κκ.

Βενιζέλος Ευάγγελος: τ. Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης & Υπουργός Εξωτερικών-Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

ΔημόπουλοςΔημήτρης: Vice President of Quality Systems and Supply Chain Management Berg Pipe’s, ΗΠΑ

Ζαΐρης Αντώνης: Αν. Αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ

Ζεϊμπέκης Βασίλης: Αντιπρόεδρος Διοικητικού EEL-Επίκουρος Καθηγητής του Τμημ. Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καραμανλής Κώστας του Αχιλ: Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Καρανίκας Γεώργιος: Πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Κόλλιας Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

ΚομνηνόςΠατρίκ: CEO Basketball Champions League

Κοσμάς Γιάννης: Διευθύνων Σύμβουλος Cebo International BV, ΗΠΑ

ΜακαβόςΔημήτρης: Regional Director, Chipita Co for Russia and CIS (former Soviet Republics)

Μανιάτης Γιάννης: τ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Μπουρλάκης Μιχάλης: Διευθυντής Έρευνας & Διευθυντής του Κέντρου Logistics, Προμηθειών & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Παν. Cranfield School of Management

Οικονόμου Δημήτρης: Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Xωροταξίας

Παπαθανάσης Νικόλαος: Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Πιτσιόρλας Στέργιος: τ. Αν. Υπουργός Οικονομίας - Πρόεδρος Ομίλου AVIAREPS

Ροδόπουλος Νικόλαος: Πρόεδρος EEL- Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine data

Τσουμπελή Μενεξία: Vice President NA Savory, Firmenich ΗΠΑ

ΦατούροςΓεώργιος: Head of Established Markets EMEA, Bayer Consumer Health

ΧαρίτσηςΑλέξης: Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΣΥΡΙΖΑ

Χιόνης Διονύσης: Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

Συντονιστές του Συνεδρίου είναι οι κκ.

Μπίτσιου Ελένη, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Chief Commercial Officer Synergy

Μπάμπης Σιαφλάς, Αντιπρόεδρος Οικονομικών Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Pharma Logistics Services Director, ΚΟΠΕΡ Φαρμακευτική

Το 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).