6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Εναρξη τη Δευτέρα 10 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο

H έναρξη του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 15 Μαΐου, 2021.

Για μία ακόμη χρονιά, και εφαρμόζοντας όλους τους ενδεδειγμένους κανόνες λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, καθώς περισσότεροι από 1,000 καλεσμένοι ομιλητές από 42 χώρες θα πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή.

Η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπό την Αιγίδα της οποίας πραγματοποιείται το Φόρουμ των Δελφών, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική ομιλία, ενώ στη συνέχεια η Α.Ε. Πρόεδρος της Εσθονίας Kersti Kaljulaid και η Α.Ε. Πρόεδρος της Σλοβακίας Zuzana Caputová θα απευθύνουν στο κοινό του Φόρουμ των Δελφών διαδικτυακό χαιρετισμό.

Το φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει υψηλούς προσκεκλημένους που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, προκειμένου να παρευρεθούν και να συζητήσουν ζωντανά στα ειδικά διαμορφωμένα στούντιο του Ζαππείου. Ηγέτες χωρών όπως οι Πρωθυπουργοί της Ισπανίας Pedro Sánchez, της Σλοβενίας Janez Janša, του Μαυροβουνίου Zdravko Krivokapic?, της Βόρειας Μακεδονίας Zoran Zaev, ο Πρόεδρος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης Milorad Dodik, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος και ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Tony Blair, θα λάβουν μέρος με φυσική παρουσία στις σημαντικές συζητήσεις που θα διεξαχθούν στη διάρκεια του εξαήμερου Φόρουμ.

Άλλα σημαίνοντα πρόσωπα που θα δώσουν το παρών στο Ζάππειο είναι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Ψηφιακών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Jean-Claude Juncker, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Donald Tusk, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν Πρόεδρος του European People's Party, και Χρήστος Στυλιανίδης, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων. Στις συζητήσεις και τις ομιλίες επίσης θα συμμετέχουν διαδικτυακά οι Frans Timmermans, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Paolo Gentiloni, Επίτροπος για την Οικονομία, Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Kadri Simson, Επίτροπος για την Ενέργεια, Ylva Johansson, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Olivér Várhelyi, Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, Mariya Gabriel, Επίτροπος για την Καινοτομία, Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, και η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejcinovic Buric.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η παρουσία στο Ζάππειο εκπροσώπων σημαντικών θεσμών στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπως o Klaus Regling, Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ στις πιο πρόσφατες συμμετοχές στον πλούσιο κατάλογο των υψηλών καλεσμένων, που θα συμμετάσχουν ψηφιακά, περιλαμβάνονται ο Προέδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer, ο Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου Joe Biden για ζητήματα που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή John Kerry, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mircea Geoana, και η Odile Renaud-Basso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις που αφορούν τις τρέχουσες εξελίξεις: o Stephan Mayer, Υπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για τη Μετανάστευση της Γερμανίας, o Rolf Schmachtenberg, Μόνιμος Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, η Arancha González Laya, Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, ο Milojko Spajic, Υπουργός Εξωτερικών και ο Jakov Milatovic, Υπουργός Οικονομικών του Μαυροβουνίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο Pierre Gramegna, Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, ο Matthew Palmer, Αν. Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και οι Γερουσιαστές Maryland, Chris Van Hollen και New Jersey, Robert Menendez, θα αναλύσουν διεξοδικά τα κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των θεμάτων του τομέα τους.

To πρόγραμμα του 6oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα μεταδίδεται ζωντανά σε 4 ταυτόχρονα live streams και είναι δομημένο σε 10 θεματικούς πυλώνες:

200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: 1821- 2021

Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

Παγκόσμια Οικονομία

Το Μέλλον της Ευρώπης

Βιωσιμότητα και Κλιματική Αλλαγή

Άνθρωποι, Οργανώσεις και Κοινωνία

Τεχνολογία και το Μέλλον της Ανάπτυξης

Ελλάδα: Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υγεία

Παιδεία και Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα του Φόρουμ διαμορφώνεται σε συνεργασία με σημαντικές δεξαμενές σκέψης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Chatham House, το Atlantic Council, το ΔΙΚΤΥΟ, το ΕΛΙΑΜΕΠ το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, το Ίδρυμα Ωνάση, την Endeavor, τη διαΝΕΟσις, το CFA, το Deree – The American College of Greece, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φόρουμ καθώς και τους 1000 και πλέον επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επιμελούνται την ασφαλή προετοιμασία και διεξαγωγή του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ – που αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ελέγχου Covid-19 στη χώρα – έχει αναλάβει τον έλεγχο κορωνοϊού για όλες τις ημέρες προετοιμασίας και διεξαγωγής του Φόρουμ. Τα τεστ Covid-19 καλύπτουν τους διοργανωτές, τους συνέδρους και όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους του Φόρουμ, από 42 χώρες, ενώ ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα εγκαταστήσει ιατρείο στο χώρο του Ζαππείου. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Ομίλου ΒΙΟΑΙΤΡΙΚΗ, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας. H μοριακή εξέταση PCR που διενεργείται στα Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει ειδικότητα μεθόδου 100% και ευαισθησία μεθόδου 99,17%, ενώ το γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) έχει ευαισθησία πάνω από 93% και ειδικότητα πάνω από 99%. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος ελληνικός πόλος υγείας στη χώρα μας παρέχει, για μία ακόμη φορά, την ιατρική υποστήριξη σε κορυφαίες διεθνείς εκδηλώσεις και έχει αναλάβει την Ιατρική Κάλυψη των υγειονομικών αναγκών που τυχόν προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Φόρουμ, με Κινητή Μονάδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, επανδρωμένη με έμπειρο ιατρό και εξειδικευμένους διασώστες.

Χρυσοί Χορηγοί

Aegean Airlines, Chipita, Copelouzos Group, ΔΕΗ, Eurobank, EY, Google, Matrix Pack, Microsoft, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΝΝ Hellas, Panama Shipping Agency & Services, Παπαστράτος, Roche Hellas, Τράπεζα Πειραιώς, ΒΙΑΝΕΞ, VISA

Χορηγοί

Alpha Bank, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Bayer Ελλάς, Cenergy Holdings, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, Dimand S.A., Eastern Mediterranean Maritime Limited, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικά Πετρέλαια, ElvalHalcor, Entersoft, Euroxx Securities, Grant Thornton, Hellas Gold, Hellas Sat, Hewlett Packard Enterprise, Japan Tobacco International, MasterCard, MSD Greece, Novartis, Όμιλος ΟΤΕ, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Παγκρήτια Τράπεζα, Polygreen, Uber, Vodafone, ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

Υποστηρικτές

3E, ΑΔΜΗΕ, AMGEN, AXIA Ventures Group Ltd, Bernitsas Law, Black Sea Trade and Development Ban, ΔΕΣΦΑ, Dport, Deloitte Greece, EFA Group, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ELPEN, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ελπίδα, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Genesis Pharma, Hill International, HSBC, Imerys, Interamerican, InterMed - UNIPHARMA, Intrum, Karatzas and Partners Law Firm, Kyvernitis, Lamda Development, Lavipharm, North Star Group, Office Line, Optima Bank, PeopleCert, Pfizer, Prodea Investments, PwC Greece, Revithis & Partners, SAP Hellas, TITAN, TZIGKOS | BANTRAS, WIND

Medical Partners

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Facility Services - Safety & antiCOVID Sponsors

Manifest, GEP, Cardel

Mobility Sponsor

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Ευγενική Στήριξη

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας