Ανακοίνωση της Λουξ για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την εξώδικη διαμαρτυρία

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, ακολουθεί συνεχή αναπτυξιακή πορεία παρά τις δυσκολίες της κρίσης και τη συρρίκνωση της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.

Με σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, η εταιρεία ισχυροποιεί συστηματικά τη θέση της στην εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριμένα, με κύκλο εργασιών 34,5 εκατ. ευρώ για το 2018 και άνοδο 3,76% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και διατήρηση της διαχρονικής υψηλής κερδοφορίας της, έχει καταφέρει να διατηρήσει ηγετική θέση παρά την πτωτική τάση της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Αναφορικά με την πορεία εργασιών της Λουξ, οι πωλήσεις είναι οριακά αυξημένες στο οκτάμηνο του 2019, παρά την πτωτική τάση της κατανάλωσης αναψυκτικών που σημειώθηκε στο πρώτο μισό του χρόνου εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Προτεραιότητά της παραμένει η διατήρηση της κερδοφορίας στα υψηλά επίπεδα της περσινής χρονιάς, δεδομένου του θετικού προσήμου της αγοράς από τον Ιούλιο και έπειτα. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξαγωγές που ξεπερνούν σήμερα το 5% του όγκου πωλήσεων με αξιοσημείωτες πωλήσεις σε 27 χώρες, σε ΗΠΑ, Καναδά, Παναμά, Αυστραλία, Ν. Κορέα, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Κύπρο, Ισραήλ, Πορτογαλία, Ελβετία, Αλβανία, Σερβία, Ν. Ζηλανδία, Αγγλία, Σκωτία, Ντουμπάι, και, πιο πρόσφατα, Ρωσία και Νότια Αφρική. Ενισχύοντας την παρουσία της στον παγκόσμιο χάρτη η Λουξ προσανατολίζει το ενδιαφέρον της προς την αγορά της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, καθώς και της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, με στόχο τον διπλασιασμό των εξαγωγών την προσεχή τριετία.

Το εργοστάσιο παραγωγής της Λουξ βρίσκεται στο Κεφαλόβρυσο, στο υπέδαφος του οποίου κρύβεται το άριστης ποιότητας νερό που κάνει τα αναψυκτικά λουξ να ξεχωρίζουν. Το κέντρο διανομής της βρίσκεται στην περιοχή Σαραβάλι και η 3η μονάδα στο Αίγιο και αφορά την καθετοποιημένη παραγωγή της συσκευασίας P.E.T, ενώ υπάρχει ένα ακόμα σύγχρονο κέντρο διανομής στην Αττική. Επιπλέον, διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό 130 άμεσων και έμμεσων εργαζομένων στην Αχαΐα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συμπληρώνεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο που φτάνει μέχρι σήμερα τα 75.000 σημεία πώλησης και υποστηρίζεται από περισσότερους από 500 αντιπροσώπους. Η Λουξ, κατατάσσοντας το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες σε πολύτιμο κεφάλαιο, προχώρησε κατά την τελευταία δεκαετία όχι μόνο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας της, αλλά και στην αύξησή τους κατά 102%.

Η συνεχής αναζήτηση της Λουξ να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, έχει τοποθετήσει τις επενδύσεις στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασμού. Την τελευταία δεκαετία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, κάνοντας χρήση αποκλειστικά δικών της κεφαλαίων, με πρόσφατη την επένδυση 6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μιας νέας γραμμής. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υλοποιεί ήδη επενδυτικό πλάνο ύψους 2 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό για τη διετία 2018-2019.

Τον Ιούνιο του 2016 η Λουξ κυκλοφόρησε την πρωτοπόρα σειρά αναψυκτικών λουξ plus 'n light, με 0% ζάχαρη, 100% φυσικά γλυκαντικά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στην πορτοκαλάδα και στη λεμονάδα και 60% λιγότερες θερμίδες. Παράλληλα, κυκλοφόρησε και τα λουξ plus ’n light tea, σε γεύσεις μαύρο τσάι με λεμόνι, μαύρο τσάι με ροδάκινο και πράσινο τσάι με κόκκινα φρούτα, που ακολουθούν επίσης, τη φιλοσοφία, όσον αφορά στη συνταγολογία, των plus 'n light αποτελώντας την ιδανική επιλογή για μια πιο ισορροπημένη διατροφή.

Προσφάτως, οι Λουξ, Βίκος και ΕΨΑ, κατέθεσαν εξώδικη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με την Coca Cola και την αυθαίρετη απόφασή της σχετικά με τη χρήση εθνικών συμβόλων στις συσκευασίες της. Το Υπουργείο Πολιτισμού λαμβάνοντας υπόψη του την απόφαση μιας και μόνο έμμισθης συμβούλου του, παραχωρεί το δικαίωμα στην Coca Cola να συνεχίζει να εμπορευματοποιείται τα εθνικά μνημεία χωρίς να προβαίνει στην επιβολή κάποιου προστίμου, παρά τη σαφήνεια του νόμου επί του θέματος, εις βάρος των κρατικών ταμείων.

Σε απάντηση που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με την εξώδικη διαμαρτυρία των ΕΨΑ, Βίκος και Λουξ σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική της Coca Cola Hellas και την χρήση εθνικών συμβόλων στις συσκευασίες της, οι εταιρείες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους σχετικά με την αντίδραση του Υπουργείου στο καίριο ζήτημα της σαφούς εμπορευματοποίησης των εθνικών μνημείων της χώρας αλλά και της αποφυγής είσπραξης τελών εις βάρος του ταμείου δημοσίων εσόδων. Η Coca Cola Hellas σε πρόσφατη ανακοίνωσή ανέφερε ότι με σεβασμό για την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της για κάθε συκοφαντική δράση κατά της εταιρείας, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια. Με βάση τις νεότερες εξελίξεις, οι Λουξ και ΕΨΑ εξέδωσαν νέα ανακοίνωση ως απάντηση στην Coca Cola Hellas περί συκοφαντικής δυσφήμισης, τονίζοντας πως η πολυεθνική εξαπολύει λεονταρισμούς και επιθέσεις εναντίον όλων αυτών που συνέβαλαν στην ανάδειξη των πραγματικών περιστατικών που έλαβαν χώρα τους τελευταίους έντεκα μήνες.