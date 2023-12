Capital Link: «Greek American Issuer Day» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Επί 19 συναπτά έτη το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνει αυτή την ειδική εκδήλωση.

Στo πλαίσιο του 25th Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Accelerating Investments for Sustainable Growth” το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει την ημέρα αυτή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχων, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που συμμετείχαν την προηγούμενη ημέρα, τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023, στο 25th Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Accelerating Investments for Sustainable Growth”. To ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, μια διεθνής συνάντηση κορυφής για την Ελληνική οικονομία και επενδύσεις, διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το Χρηματιστήριο Αθηνών και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

O κ. John Tuttle, Vice Chairman NYSE & President NYSE Institute του Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE) καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες στο NYSE εταιρείες και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας της Ελλάδος και τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE με την Ελληνοαμερικανική διασπορά, τη ναυτιλιακή και επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE, κ. John Tuttle, του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder, President & CEO, TEN Ltd., και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιάννου Κοντόπουλου, που έκαναν σύντομες ομιλίες αναφερόμενοι στην ελκυστικότητα της Ελλάδος σαν επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό, στην διεθνοποίηση του Ελληνικού επιχειρείν και στην πατροπαράδοτη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής, και παράλληλα ευχαρίστησαν το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για τη σημαντική αυτή εκδήλωση.

Στη συνέχεια ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο CEO, ATHEX Group κ. Γιάννος Κοντόπουλος χτύπησαν το “Closing Bell”, το καμπανάκι της Λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου, 2023, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον Vice Chairman του NYSE & President του NYSE Institute, Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE), κ. John Tuttle, την Πρόεδρο της Κεφαλαιαγοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου, τον κ. Nikos Stathopoulos, Chairman of Europe & Member of the Management Committee-BC Partners, και εκπροσώπους των ακόλουθων εισηγμένων εταιρειών στο NYSE:

κ. Panayiotis Peter Contis, Vice President Ameresco Inc. (NYSE: AMRC), κ. Ted Xenohristos, Co- Founder & Chief Concept Officer of CAVA Group, Inc. (NYSE: CAVA) – κα. Semiramis Paliou, CEO of DIANA SHIPPING INC. (NYSE:DSX), κ. Paul Ferneyhough, Executive Vice President & Chief Strategy and Commercial Officer of ELDORADO GOLD CORP. (NYSE:EGO), κ. Ted Petrone, Vice Chairman of NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P. (NYSE:NMM), και κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link, και κ. κ. Νικόλαο Μπορνόζη, President - Capital Link.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Απονομή βραβείου: «CAPITAL LINK HELLENIC APPRECIATION AWARD»

Κατά τη διάρκεια του Επίσημου Μεσημεριανού Γεύματος που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 25th Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Accelerating Investments for Sustainable Growth”, ο κ. Νίκος Μπορνόζης Πρόεδρος της Capital Link απένειμε το “THE CAPITAL LINK HELLENIC APPRECIATION AWARD” στον κ. John Tuttle, Vice Chairman - NYSE ; President - NYSE Institute, για την μακροχρόνια υποστήριξη και συνεισφορά του στην Ελλάδα, τους Έλληνες Επιχειρηματίες, την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και την Ομογένεια.