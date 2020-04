Διεκόπη η συνεδρίαση του Eurogroup - Θα επαναληφθεί το πρωί της Πέμπτης

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

"Ο στόχος μου παραμένει: ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας από τις συνέπειεςε της πανδημίας του COVID19 (για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες) και παραμένουμε δεσμευμένοι σε ένα σημαντικού μεγέθους σχέδιο ανάκαμψης".

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1