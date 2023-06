DIMAND: Η αναγέννηση των πόλεων είναι πράσινη

Στόχος και δέσμευση της εταιρείας είναι η δημιουργία ακινήτων με σεβασμό προς τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα.

Τα δεδοµένα στον πλανήτη µας αλλάζουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η κλιµατική αλλαγή είναι πλέον µια ορατή απειλή, αλλά όλοι µπορούµε να συµβάλλουµε για να οικοδοµήσουµε ένα καλύτερο µέλλον. Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, DIMAND, αντιλήφθηκε από πολύ νωρίς αυτή την ανάγκη και -ήδη από το 2005, οπότε και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της- έβαλε στον πυρήνα της την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης. Στόχος και δέσµευση της εταιρείας είναι η δηµιουργία ακινήτων µε σεβασµό προς τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα.

Στο portfolio της διαθέτει 15 κτίρια πιστοποιηµένα κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), σε επίπεδο Gold ή Platinum, και 22 έργα που βρίσκονται στη διαδικασία πιστοποίησης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 43% των πιστοποιηµένων κτιρίων στην Ελλάδα ανήκει στην DIMAND.

Πράσινες πρωτιές

Τι σηµαίνει, όµως, πρακτικά βιοκλιµατικό κτίριο; Πρόκειται για ένα ακίνητο που εστιάζει στο σύνολο των περιβαλλοντικών λειτουργικών πτυχών, όπως είναι η κατανάλωση νερού, η ενεργειακή απόδοση, τα βιώσιµα υλικά, η µείωση των απορριµµάτων, η βελτίωση της βιοποικιλότητας (π.χ. στέγες µε βλάστηση).

Η DIMAND έχει ταυτίσει το όνοµά της µε τη δηµιουργία του πρώτου «πράσινου» κτιρίου στην Ελλάδα. Το Karela Office Park, στην Παιανία, είναι το πρώτο κτίριο µε πιστοποίηση LEED, στο οποίο έχουν ενσωµατωθεί πλήρως οι αρχές βιωσιµότητας.

Επιπλέον, το συγκρότηµα γραφείων Agemar είναι το πρώτο κτιριο γραφείων πιστοποιηµένο µε LEED Platinum στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρότυπο βιοκλιµατικό κτίριο, που εγκαινιάστηκε το 2018. Στον Αγιο ?ιονύσιο, στο συγκρότηµα της πρώην καπνοβιοµηχανίας Παπαστράτου, λειτουργεί το πρώτο «πράσινο» parking, µε πιστοποίηση Parksmart, ενώ το «Moxy Αthens City», στην οδό Σταδίου, είναι το πρώτο «πράσινο» ξενοδοχείο, πιστοποιηµένο µε LEED Gold.

Η στρατηγική επιλογή και η συνέπεια της εταιρείας να υλοποιεί έργα υψηλών προδιαγραφών βιωσιµότητας και ενεργειακής απόδοσης, επιβραβεύθηκαν από τον παγκόσµιο φορέα Green Business Certification Inc. (GBCI), ο οποίος την κατέταξε µεταξύ των ελάχιστων αποδεδειγµένων παρόχων πιστοποίησης LEED και τη διέκρινε ως έναν έµπειρο οργανισµό που έχει σταθερά επιτυχηµένες επιδόσεις στις διαδικασίες που απαιτούνται. Αλλη µια διάκριση που απέσπασε η DIMAND είναι η ένταξή της στην ηγετική οµάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece», του εξειδικευµένου οργανισµού σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης QualityNet Foundation. H διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσµευση της εταιρείας στην αειφορία, στην καινοτοµία και στην υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα.

Οι αναπλάσεις που αναγεννούν τις πόλεις µας: Από την Αθήνα και τον Πειραιά έως τη Θεσσαλονίκη

Οι αστικές αναπλάσεις είναι άλλος ένας τοµέας στον οποίο η DIMAND πρωτοπορεί. Από τον Πειραιά έως τη Θεσσαλονίκη αλλάζει τις γειτονιές και την καθηµερινότητά µας. Η πρώτη ανάπλαση, που αποτέλεσε εφαλτήριο για τη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του Αγίου ?ιονυσίου στον Πειραιά, στις πρώην εγκαταστάσεις της Παπαστράτος. Σήµερα µπορεί να δει κανείς ότι στη θέση των εγκαταλελειµµένων κτιρίων και της υποβάθµισης, που είχε υποστεί η περιοχή, έχουν δηµιουργηθεί υπερσύγχρονα κτίρια γραφείων, που φιλοξενούν περίπου 7.000 εργαζοµένους. Λίγο πιο κάτω, στο λιµάνι, βρίσκεται ο εµβληµατικός Πύργος του Πειραιά, που θα αποτελέσει τον πρώτο ψηφιακό «πράσινο» ουρανοξύστη της χώρας. Ο Piraeus Tower, που αναπτύσσεται από την κοινοπραξία Dimand - EBRD - Prodea Investments, θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023 και θα πιστοποιηθεί στην ανώτατη βαθµίδα Platinum, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο LEED, ενώ θα φέρει και την πιστοποίηση WELL, που αφορά την υγεία και την ευεξία των χρηστών του κτιρίου.

Ενα σηµαντικό χαρακτηριστικό που κάνει τον Πύργο να ξεχωρίζει είναι ότι επιλέχθηκε η λύση της ανακατασκευής του. Τα οφέλη αυτής της επιλογής είναι πολλαπλά, σύµφωνα µε όσα κατέγραψαν σε µελέτη τους οι ερευνητικές οµάδες του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου ?υτικής Αττικής, που διευθύνονται από την ?ρ. Αιµιλία Μ. Κονδύλη και τον ?ρ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, σε συνεργασία µε τον Νατάλη Πέτροβιτς, Project Manager και τον Αγγελο Εντµονς, Sustainability Manager, της εταιρείας DIMAND. Με βάση την έρευνα, η λύση της ανακατασκευής αφήνει χαµηλό περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωµα και το γεγονός ότι ο Πύργος βρίσκεται κοντά στον µεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόµβο µέσων σταθερής τροχιάς (µετρό, ΗΣΑΠ, προαστιακό και τραµ) έχει ως αποτέλεσµα να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συµφόρηση και η ανάγκη για δηµιουργία µεγάλων χώρων στάθµευσης.

Το όραµα της DIMAND για την αναγέννηση των πόλεων φτάνει και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Οµονοίας, µε το ιστορικό πολυκατάστηµα ΜΙΝΙΟΝ και το πρώην Σαρόγλειο Μέγαρο που µετετράπη σε ξενοδοχείο «Moxy Athens City», µε την υπογραφή της Marriott International. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια έπεται µε το Skyline, το οποίο περιλαµβάνει εµβληµατικά ακίνητα σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Σταδίου, η πλατεία Συντάγµατος κ.ά., αλλά και στον Βοτανικό, όπου βρίσκεται το ακίνητο της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας (πρώην Softex).

Το σχέδιο των αναπλάσεων εκτείνεται µέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τρία µεγάλα έργα της DIMAND:

-Το Hub 26, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, που θα είναι το πρώτο µεγάλης κλίµακας βιοκλιµατικό επιχειρηµατικό πάρκο της Bόρειας Eλλάδας.

- Το εµβληµατικό βιοµηχανικό συγκρότηµα της ζυθοποιίας ΦΙΞ, στο οποίο θα δηµιουργηθούν σύγχρονοι χώροι γραφείων, κατοικίες, ξενοδοχειακή µονάδα και εµπορικά καταστήµατα.

- Η δηµιουργία ενός από τα µεγαλύτερα κέντρα logistics, της τάξεως των 120.000 τ.µ., πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Επειδή πλέον τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι σοβαρά και ορατά, όλοι νιώθουµε την ανάγκη να ζούµε πιο υπεύθυνα, ώστε να προστατέψουµε το περιβάλλον για εµάς τους ίδιους, αλλά και ως ένδειξη σεβασµού για τις επόµενες γενιές. Σε αυτή τη λογική, η αναγέννηση µιας γειτονιάς, µιας περιοχής, µιας πόλης µπορεί να δηµιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για µια ζωή πιο όµορφη και πιο ποιοτική, που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ουσιαστικές ανάγκες του.