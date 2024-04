«Ενέργεια & Δίκτυα Υποδομών. Καινοτομία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»: Δείτε το συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα

Τα πλεονεκτήματα και τον σχεδιασμό που πρέπει να έχει η Ελλάδα στην στρατηγική της μετάβαση στην πράσινη ενέργεια συζήτησαν οι συμμετέχοντες στην τρίτη ενότητα με θέμα “Ενέργεια & Δίκτυα Υποδομών. Καινοτομία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” στο πλάισιο του Συνεδρίου «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.