Κικίλιας: Ανοδικά αναμένεται να κινηθεί και εφέτος η κρουαζιέρα σύμφωνα με στοιχεία του ΟΛΠ

Σε tweet του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας αναφέρει: "Μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του 2022 (+9% στις αφίξεις και +33% στο home port συγκριτικά με το 2019), για το 2023 ήδη έχουμε κρατήσεις για τουλάχιστον 807 κρουαζιερόπλοια (+19% σε σχέση με το 2022) και για 607 homeport κρουαζιερόπλοια (+ 38% σε σχέση με το 2022).

Για την κρουαζιέρα στον Πειραιά:

