LIVE: «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση» - Δείτε τις εργασίες του Συνεδρίου

Tο 5ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, θα βάλει σε πρώτο πλάνο τον τουρισμό ως τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Παρά τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος, ο ελληνικός τουρισμός όχι μόνο παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα, αλλά και σημαντικές επιτυχίες, θέτοντας στέρεες βάσεις έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία στη χώρα μας.

Οι επιδόσεις του καλοκαιριού δημιουργούν προσδοκίες επίτευξης ιστορικού ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όμως οι ελλείψεις παραμένουν και αρκετοί φορείς κρούουν το καμπανάκι. Η βελτίωση των υποδομών αλλά και η λύση στην έλλειψη προσωπικού είναι στην κορυφή των αιτημάτων ενόψει της νέας χρονιάς.

Στις τέσσερις θεματικές ενότητες θα συμμετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, καθηγητές αλλά και στελέχη του ιδιωτικού τομέα που θα προσπαθήσουν να αναλύσουν τις εξελίξεις στον τουριστικό κλάδο.

Τα πάνελ μετά τη συνέντευξη με την υπουργό Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είναι τα εξής:

- «Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού – Προκλήσεις & Βιωσιμότητα».

- Τα νέα μοντέλα τουρισμού και οι εναλλακτικοί νησιωτικοί προορισμοί

- Επενδύσεις και έργα υποδομών

- Η ταξιδιωτική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία στον τουρισμό

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, διεξάγεται στο Athens Marriott Hotel.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

LIVE το Συνέδριο:

Όλγα Κεφαλογιάννη: Πρωταγωνιστής επενδύσεων ο ελληνικός τουρισμός

Πρωταγωνιστή στην προσέλκυση επενδύσεων χαρακτήρισε τον ελληνικό τουρισμού η υπουργός Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 5ου συνεδρίου "Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση".

«Ο ελληνικός τουρισμός είναι πρωταγωνιστής στην προσέλκυση νέων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και για λιγότερο προβεβλημένες περιοχές. Και οι επενδύσεις δεν αφορούν μόνο τον κλάδο της φιλοξενίας, αλλά σε όλο το φάσμα του ελληνικού τουρισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε εξαιρετική χρονιά το 2023 για τον κλάδο και αναφέρθηκε στην υψηλή ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο αφίξεων, όσο και σε επίπεδο εσόδων, είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. «Δεν σταματάμε και δεν εφησυχάζουμε. Και ο διεθνής ανταγωνισμός επανακάμπτει δυναμικά, αλλά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και του υπουργείου θέτει ισχυρά θεμέλια για το αύριο του ελληνικού τουρισμού, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης».

Όπως επεσήμανε η Ολγα Κεφαλογιάννη, η νέα εθνική στρατηγική για τον τουρισμό περιλαμβάνει πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και νέα εργαλεία, καθώς και την καινοτομία και την αναβάθμιση τουριστικής εκπαίδευσης.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε, δε, και στις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορούν σε έργα υποδομών και συμβάλλουν στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού.