Live - Η ψηφιακή εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα: «Greece and the United States Building Stronger Defense Ties through multilevel collaborations»

Tο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο της AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition, διοργανώνει ψηφιακή συζήτηση με τίτλο: «Greece and the United States: Building.

StrongerDefenseTiesthroughMultilevelCollaborations» σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου(16:00 ώρα Ελλάδος), με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της αμυντικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, μέσω της πολυεπίπεδης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί.

Στη συζήτηση την οποία και προλογίζει ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νίκος Μπακατσέλος, συμμετέχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, ο Principal Deputy Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics and Technology, κ. Jeffrey White, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από την από την επιχειρηματική κοινότητα της αμυντικής βιομηχανίας σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

Δείτε σε απευθείας σύνδεση τη συζήτηση: