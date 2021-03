Νικόλαος Μπακατσέλος: Ηγεσία με όραμα και κοινωνικό αποτύπωμα

Διανύουμε μια περίοδο παγκόσμιων, ριζικών αλλαγών και ανακατατάξεων σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Έννοιες και ορισμοί επαναπροσδιορίζονται, συμπεριφορές αναπροσαρμόζονται σε ένα νέο περιβάλλον, με αξίες και αρχές που στην πορεία του χρόνου ίσως αγνοήσαμε.

Γραφεί ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Σε αυτή τη νέα συνθήκη που διαμορφώνεται, η ανάγκη για ηγεσία φαντάζει επιτακτική και επιβεβλημένη, ως μια σταθερά αναφοράς. Χρειαζόμαστε την ηγεσία εκείνη που θα μας δώσει ένα ουσιαστικό ψυχολογικό και συναισθηματικό πλεονέκτημα για να καταφέρουμε να διανύσουμε αυτό το «extra mile», το οποίο φαντάζει «μαραθώνιος», για την ουσιαστική διασύνδεση με την κοινωνία.

Η έννοια της ηγεσίας, δηλαδή η ικανότητα άσκησης επιρροής σε μια ομάδα, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα όραμα ή μια σειρά στόχων υπογραμμίζεται πλέον από τα λεγόμενα “soft skills” και την σκληρή, συμμετοχική δουλειά. Οι εποχές μιας αυταρχικής και χωρίς ενσυναίσθηση άσκησης εξουσίας, μιας φαινομενικής δηλαδή ηγεσίας, έχουν παρέλθει και αυτό που προτάσσεται είναι η διαρκής διάθεση για μετασχηματισμό και προσαρμογή στις αλλαγές, σε μια απόλυτη αίσθηση της ομαδικότητας. Ένας ηγέτης θα πρέπει να δίνει συνεχώς το ρυθμό στην ομάδα, να σκέφτεται τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις ιδέες τους. Ειδικότερα αυτή η νέα ψηφιακή κοινωνία, στην οποία εντασσόμαστε, πρέπει να συμπεριλάβει τους πάντες και ιδιαίτερα τους νέους οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, ώστε να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα του συνολικού μετασχηματισμού.

Στην ψηφιακή εκδήλωση, που οργανώσαμε ως Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και Επιτροπή Ηγεσίας, με θέμα «Extraordinary Leadership – Going the extra mile and adding value to society», συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις με ηγέτες του επιχειρείν οι οποίοι υπό το πρίσμα της ενσυναίσθησης και με εφόδιο τη γνώση κατάφεραν και διένυσαν αυτό το «extra mile». Έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες του επιχειρηματικού κόσμου μίλησαν για τις προκλήσεις της καθημερινότητας αλλά και την υλοποίηση των στόχων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η επιτυχία τους ήρθε από την ικανοποίηση της προσφοράς και του οράματος, το οποίο μπόρεσαν να το αποτυπώσουν στην πράξη μέσα από την ουσιαστική διασύνδεσή τους με την κοινωνία.

Αναδείχθηκαν και εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι για τα εμπόδια, τις νίκες και τις ήττες που εμφανίζονται σε έναν Οργανισμό, αλλά και τα εργαλεία για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν σε αυτόν τον απαιτητικό αγώνα. Είμαι πεπεισμένος ότι με εκδηλώσεις σαν και το «Extraordinary Leadership – Going the extra mile and adding value to society», ως Επιμελητήριο, δείχνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή που επιτελείται και πως επιδεικνύουμε τα αντανακλαστικά και την ετοιμότητα να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο κυρίως με τους νέους ανθρώπους, που αποτελούν το παρόν, το μέλλον, την προοπτική και την ελπίδα για την επόμενη ημέρα.

-------

Την ψηφιακή εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε αυτό το link: https://www.livemedia.gr/leadership21