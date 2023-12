Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση»: Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού – Προκλήσεις & Βιωσιμότητα

Οι προκλήσεις και η βιωσιμότητα της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού είναι τα βασικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου "Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση," υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού το οποίο διοργανώνουν οι Next is Now και η Dome Consulting.