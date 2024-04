Συνέδριο για τον Τουρισμό - Νίκος Χατζηνικολάου: «Η Κρήτη βρίσκεται στην αιχμή της τουριστικής ζήτησης»

Στον ρόλο του ελληνικού τουρισμού ως βασικού πυλώνα της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά και της απασχόλησης στη χώρα μας, καθώς και στη θέση που κατέχει η Κρήτη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη εστίασε ο εκδότης και διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.