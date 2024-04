Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα 2024» – Δημήτρης Παπαστεργίου: Η Ελλάδα τρέχει πολύ γρήγορα προς μία ψηφιακή εποχή

Την εκτίμηση ότι οι υπηρεσίες της Ελλάδας ως προς τις κινητές τηλεφωνίες βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, με αξιοπρεπές δίκτυο και ποιότητα επικοινωνίας, εξέφρασε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.