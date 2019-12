Θεοχάρης στο συνέδριο «Next is Now»: Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού

Στα βασικά σημεία της στρατηγικής που χαράσσει η ελληνική κυβέρνηση για την ανάπτυξη του εγχώριου τουριστικού προϊόντος αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Next is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το enikonomia.gr και ο οργανισμός Next is Now και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της περιφέρειας Ατιικής και του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής.