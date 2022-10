Το Υπερταμείο γίνεται μέλος του Δικτύου της Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Β. Αφρικής

Τα Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία της Μάλτας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και της Ισπανίας καλωσορίζουν την Ελλάδα και το Υπερταμείο ως νέο μέλος του Δικτύου των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής (ΕΜΕΝΑ Sovereign Wealth Funds Foundation).

Τα Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία της Μάλτας (MGI), της Αιγύπτου (TSFE), της Γαλλίας (Bpifrance) και της Ισπανίας (COFIDES), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι το Υπερταμείο, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας χθες στη Μαδρίτη, ως το νέο μέλος του Δικτύου των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής (ΕΜΕΝΑ Sovereign Wealth Funds Foundation).

Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ισπανίας (COFIDES) καιτο Υπερταμείο θα υπογράψουν μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους την πράξη ένταξης στο «Ίδρυμα Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής» (EMENA Foundation), με έδρα τη Μάλτα, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας στη Μεσόγειο. Το «EMENA Foundation» στοχεύει να λειτουργήσει ως περιφερειακή πλατφόρμα συνάντησης για τα μέλη με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρίες και διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που επιτυγχάνουν εθνικούς και βιώσιμους στόχους οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Το δίκτυο συνεργασίας στοχεύει περαιτέρω να συγκεντρώσει κεφάλαια και να βοηθήσει να ξεκλειδωθούν σημαντικές ιδιωτικές ροές επενδύσεων για την τη χρηματοδότηση έργων ή εταιρειών στην περιοχή Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής, η οποία έχει ένα κενό επενδυτικής χρηματοδότησης 700-900 δισ. δολάρια, εστιάζοντας στην πράσινη τεχνολογία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία.

«Το Malta Government Investments είναι πολύ περήφανο που τα τελευταία δύο χρόνια ηγήθηκε της δημιουργίας του Δικτύου Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων EMENA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική), μαζί με την Bpifrance και το Sovereign Fund of Egypt, και που σήμερα καλωσορίζει το Υπερταμείο, σε συνέχεια της ένταξης του COFIDES της Ισπανίας τον περασμένο Μάρτιο στη Μάλτα, ως νέα του μέλη. Το «ΕΜΕΝΑ Foundation» με έδρα τη Μάλτα, είναι ένα δίκτυο δημόσιων επενδυτικών ταμείων στην περιοχή που θα συζητήσει και θα μοιραστεί ευκαιρίες συνεπένδυσης», δήλωσε ο Herald Bonnici, Διευθύνων Σύμβουλος του MGI.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που η «οικογένεια» του Δικτύυ ΕMENA μεγαλώνει με την είσοδο του Υπερταμείου, για τη διερεύνηση συνεργασιών ανάμεσα στα Δημόσια Ταμεία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Αυτή η περιοχή έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες επενδύσεων στις υποδομές, στην ακίνητη περιουσία και στην ψηφιοποίηση», δήλωσε ο Ayman Soliman, Διευθύνων Σύμβουλος του Δημοσίου Επενδυτικού Ταμείου της Αιγύπτου (The Sovereign Fund of Egypt).

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση των μελών του EMENA που φιλοξενήθηκε από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο COFIDES της Ισπανίας, στη Μαδρίτη. Είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι το Δίκτυό μας μεγαλώνει, καθώς το Υπερταμείο , το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, εντάχθηκε ως μέλος. Αποδεικνύεται ότι αυτή η πρωτοβουλία απαντά σε μια πραγματική ανάγκη. Το EMENA Foundation είναι μεν ένα φιλόδοξο έργο, αλλά οι συζητήσεις μας έδειξαν ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει τώρα να αναπτύξουμε τα δικά μας επιχειρησιακά εργαλεία για να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε ο Pascal Lagarde, Εκτελεστικός Διευθυντής της Bpifrance.

«Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε αυτή τη συνάντηση στο COFIDES στη Μαδρίτη και είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με το συνεργατικό δίκτυο των Δημοσίων Επενδυτικών Ταμείων της περιοχής Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής. Για το COFIDES, αυτή είναι μια στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της περιοχής της Μεσογείου μέσω επενδύσεων υψηλής επίδρασης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη τεχνολογία, την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία. Η COFIDES δεσμεύεται να συνεχίσει τις συνεργασίες της με τα δημόσια επενδυτικά ταμεία που είναι βασικοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες χάρη στον σταθεροποιητικό ρόλο τους μέσω μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδυτικών στρατηγικών. Η COFIDES είναι επίσης ενεργό μέλος του Διεθνούς Φόρουμ των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων (IFSWF) και το δίκτυο One Planet Sovereign Wealth Funds." είπε ο José Luis Curbelo, Πρόεδρος της COFIDES.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που το Υπερταμείο, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, ενώνει τις δυνάμεις του με το Δίκτυο EMENA. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές στη συνεργασία μεταξύ των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων που μοιράζονται την ίδια γεωγραφική περιφέρεια προκειμένου να επωφεληθούν από μια μεγάλη εργαλειοθήκη πολυμερών θεσμών, να διερευνήσουν από κοινού πιθανά επενδυτικά έργα και να μοιραστούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου.

Λίγα Λόγια για το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Μάλτας (MGI):

Η Malta Government Investments Limited (MGI) είναι μια εταιρεία που ανήκει στην Κυβέρνηση της Μάλτας με αποστολή να συμβάλλει στην ανάπτυξη των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος μέσω απόκτησης εταιρικών μετοχών και μέσω αναζήτησης κερδοφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η αποστολή της εταιρείας είναι η δημιουργία αξίας για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Η MGI στοχεύει να γίνει σημείο αναφοράς στην οικονομική ανάπτυξη στα νησιά της Μάλτας και να διευρύνει τον ρόλο της σε περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο λειτουργώντας ως πύλη για την ανάπτυξη και την προώθηση πολυεθνικών πρωτοβουλιών. Η αποστολή της είναι να χτίζει σχέσεις και δίκτυα για να δημιουργεί και να συμμετάσχει σε

συνέργειες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας στη χώρα. https://mgis.com.mt/

Λίγα Λόγια για το Sovereign Fund of Egypt (TSFE)

Το Sovereign Fund of Egypt (TSFE) ιδρύθηκε το 2018 για να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις στην Αίγυπτο και να προωθήσει και να συνεπενδύσει σε κρατικά περιουσιακά στοιχεία για να μεγιστοποιήσουν την αξία και την αποτελεσματικότητά τους για τις μελλοντικές γενιές, σε συνεργασία με τον εγχώριο και διεθνή ιδιωτικό τομέα. Λειτουργεί μέσω μοναδικής νομοθεσίας που ταυτόχρονα της επιτρέπει να λειτουργεί με νοοτροπία αλλά και σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του ιδιωτικού τομέα. Στους στόχους της περιλαμβάνονται η επένδυση σε συναλλαγές που δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξάνουν τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην αιγυπτιακή οικονομία. Το TSFE λειτουργεί σύμφωνα με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές επενδύσεων και τα κριτήρια ESG. Το ταμείο εποπτεύεται από ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο και γενική συνέλευση. Το TSFE είναι μέλος του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) και του One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF). www.tsfe.com

Λίγα Λόγια για το Bpifrance

Η Bpifrance είναι η γαλλική εθνική τράπεζα επενδύσεων: χρηματοδοτεί επιχειρήσεις – σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους – μέσω δανείων, εγγυήσεων, επενδύσεων σε μετοχές, και ασφάλισης εξαγωγών. Η Bpifrance παρέχει επίσης επιπλέον χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες) για να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν (καινοτομία, εξαγωγές...). https://www.bpifrance.fr και presse.bpifrance.fr Twitter: @Bpifrance - @BpifrancePresse

Λίγα Λόγια για το COFIDES

Το COFIDES, μια κρατική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση κεφαλαίων του Δημοσίου αλλά και τρίτων, επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: διεθνοποίηση της οικονομίας της Ισπανίας, προαγωγή οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυση της φερεγγυότητας των εταιρειών που επηρεάστηκαν από τον COVID- 9. Εκτός από το Ισπανικό Δημόσιο, στους μετόχους του περιλαμβάνονται οι Banco Santander, Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell και Τράπεζα Ανάπτυξης Λατινικής Αμερικής (CAF). www.cofides.es

Λίγα Λόγια για το Υπερταμείο

Το Υπερταμείο είναι εταιρεία συμμετοχών που ιδρύθηκε το 2016 με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Αποστολή του, ως το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, είναι: η ανάληψη ενεργού ρόλου στον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων, η μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους πολίτες/καταναλωτές και η συμβολή του στην εθνική οικονομία. Στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου περιλαμβάνονται θυγατρικές και συμμετοχές του σε δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η Ακίνητη Περιουσία: Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, ΔΕΘ HELEXPO, η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, οι Μεταφορές και οι Υποδομές: Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ΟΑΣΑ, ΑΕΔΙΚ, 23 Περιφερειακά Αεροδρόμια, ο Εφοδιασμός Τροφίμων: ΚΑΘ, ΟΚΑΑ, Ελληνικές Αλυκές, η Τεχνολογία: Ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ και οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: ΕΛΤΑ. Η αξία του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται το Υπερταμείο ανέρχεται σήμερα σε €6,1 δισ. και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στις εταιρείες του ανέρχεται σε 31.000. www.hcap.gr