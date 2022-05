Η μη επανδρωμένη διαστημική κάψουλα CST-100 Starliner τέθηκε σε τροχιά προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 30 λεπτά μετά την εκτόξευσή της, η κάψουλα βρίσκονταν στην προκαταρκτική τροχιά της, αφού είχε διαχωριστεί από τον πύραυλο φορέα και συνέχιζε την πτήση της με τη χρήση του δικού της προωθητικού συστήματος, κατευθυνόμενη σε τροχιά προσέγγισης του ISS.

“ Η κάψουλα Starliner βρίσκεται σε τροχιά κατευθυνόμενη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό,” δήλωσε ο Τζος Μπάρετ σχολιαστής εκτοξεύσεων της Boeing στη διάρκεια μιας διαδικτυακής παρουσίασης της NASA, καθώς είχε επιτευχθεί ο στόχος της πτήσης σε τροχιά που είναι καθοριστικής σημασίας για το αναφερόμενο διαστημικό πρόγραμμα.

Επρόκειτο για ένα στάδιο στην προηγούμενη δοκιμαστική πτήση του Starliner το 2019, στο οποίο καταγράφηκε μία αστοχία λογισμικού αναφορικά με την ικανότητα της κάψουλας να φτάσει στον ISS.

Αν όλα εξελιχθούν όπως έχουν σχεδιαστεί, η κάψουλα σταδιακά θα αυξήσει το ύψος της τροχιάς της, καθώς θα συνεχίζει την πορεία της προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με εκτιμώμενο χρόνο άφιξης περίπου 24 ωρών, πριν από την πρόσδεση της το βράδυ της Παρασκευής στον ISS που ταξιδεύει σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη.

Η διαστημική κάψουλα αναμένεται να παραμείνει προσδεμένη στον ISS για τέσσερις ή πέντε ημέρες, πριν αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής της στη γη. Η προσεδάφιση της αναμένεται να γίνει με αλεξίπτωτο στην έρημο Χουάιτ Σαντς στο Νέο Μεξικό.

Η επιτυχία της αποστολής αυτής θα είναι ένα μεγάλο βήμα για τη διαστημική κάψουλα Starliner, σχετικά με τη διαθεσιμότητα παροχής στη NASA ενός δεύτερου αξιόπιστου διαστημικού μέσου για τη μεταφορά αστροναυτών από και προς τον ISS.

Από την επανέναρξη των διαστημικών εκτοξεύσεων το 2020, εννέα χρόνια μετά τον τερματισμό του προγράμματος των διαστημικών λεωφορείων, η NASA έχει εναποθέσει την μεταφορά των αστροναυτών της στον πύραυλο φορέα Falcon 9 και στις διαστημικές κάψουλες της εταιρίας SpaceX του Ίλον Μασκ

Προηγουμένως η μόνη διαθέσιμη επιλογή που υπήρχε για την προσέγγιση του ISS, ήταν μέσω εκτοξεύσεων του ρωσικού διαστημικού οχήματος Soyuz.

“ Η διαθεσιμότητα ενός δεύτερου συστήματος, είναι σημαντική για τη χώρα,” δήλωσε στο Reuters o Μπιλ Νέλσον, διοικητής της NASA, λίγες ώρες πριν από την εκτόξευση.

Η αναφερόμενη εκτόξευση έγινε σε μία καθοριστική στιγμή για την Boeing, που έχει την έδρα της στο Σικάγο, καθώς δίνει μάχη για την αντιμετώπιση μιας σειράς διαδοχικών κρίσεων τόσο στον τομέα της παραγωγής αεροσκαφών, όσο και στη διεύθυνση διαστήματος και άμυνας.

Μόνο για το πρόγραμμα Starliner η Boeing αναγκάστηκε να καταβάλει αποζημιώσεις 595 εκατομμυρίων δολαρίων (562,57 εκατομμύρια δολάρια) μετά την αποτυχία της να θέσει σε τροχιά την πρώτη μη επανδρωμένη διαστημική πτήση το 2019.

