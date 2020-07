Η NASA ετοιμάζεται για την εκτόξευση ερευνητικού ρομπότ στον Άρη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η αποστολή, με οικονομικό κόστος 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί στις 07:50 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής) από το κέντρο διαστημικών εκτοξεύσεων (Cape Canaveral) στη Φλόριντα. Είναι η 9η αποστολή της NASA στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη.

