NASA: Ανακαλύφθηκαν υδρατμοί στην ατμόσφαιρα εξωπλανήτη, σε απόσταση 150 ετών φωτός από τη Γη

Ο πλανήτης, ο οποίος θεωρείται σχετικά κοντινός στη Γη, είχε ανακαλυφθεί και μελετηθεί από τα αμερικανικά διαστημικά τηλεσκόπια Hubble, TESS και Spitzer. Είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Ποσειδώνα και κινείται πέριξ ενός σχετικά ψυχρού άστρου ερυθρού νάνου, που έχει λιγότερο από το μισό μέγεθος του Ήλιου. Ο εξωπλανήτης χρειάζεται λιγότερο από δύο μέρες (η διάρκεια του έτους του) για μια πλήρη περιφορά γύρω από το άστρο του.

Παραμένει ασαφές πόσους υδρατμούς περιέχει η ατμόσφαιρά του, κάτι που θα προσπαθήσουν οι επιστήμονες να διερευνήσουν με περαιτέρω παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων με το νέο εξελιγμένο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb που εκτοξεύτηκε πρόσφατα και θα «πιάσει δουλειά» φέτος.

