ΝΑSA: Ο Ήλιος εκτόξευσε μια ισχυρή ηλιακή έκλαμψη που θα φθάσει σύντομα στη Γη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι εκλάμψεις αυτές είναι ισχυρές εκρήξεις ακτινοβολίας, η οποία δεν μπορεί να διαπεράσει την ατμόσφαιρα και να βλάψει τους ανθρώπους, αλλά - αν είναι αρκετά ισχυρή όπως η συγκεκριμένη - είναι δυνατό να προκαλέσει ατμοσφαιρική διαταραχή, δηλαδή στον διαστημικό "καιρό" και κατ' επέκταση προβλήματα στο στρώμα όπου "ταξιδεύουν" τα σήματα GPS και επικοινωνιών.

Η έκλαμψη της Πέμπτης ήταν ισχύος Χ1 (η Χ είναι η πιο ισχυρή κατηγορία εκλάμψεων, με τις Χ2 να έχουν διπλάσια ένταση από τις Χ1, τις Χ3 διπλάσια από τις Χ2 κλπ). Οι πιο ασθενείς εκλάμψεις είναι της κατηγορίας C, ενώ οι ενδιάμεσες της κατηγορίας Μ.

POW! The Sun just served up a powerful flare! ?? ??

At 11:35 a.m. EDT today, a powerful X1-class solar flare erupted from the Sun. NASA’s Solar Dynamics Observatory caught it all on camera. ??

More on our Solar Cycle 25 blog: https://t.co/L5yS3hJRTxpic.twitter.com/iTwZZ7tCOY