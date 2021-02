NASA: Ριπές ανέμου, ο πρώτος ήχος που «συνέλαβαν» τα μικρόφωνα του Perseverance στον πλανήτη Άρη - ΗΧΗΤΙΚΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Perseverance είναι εξοπλισμένο με δύο μικρόφωνα, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται πάνω στο επιστημονικό όργανο SuperCam, μια κάμερα προηγμένης τεχνολογίας που έχει μέγεθος όσο ένα κουτί παπουτσιών.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα μικρόφωνα για να συλλαμβάνουμε ήχους», είπε ο Γκρούελ.

Το δεύτερο μικρόφωνο, που η NASA ήλπιζε ότι θα κατέγραφε τον ήχο κατά τη στιγμή της προσεδάφισης, δεν λειτούργησε.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να στείλει μικρόφωνα στον Άρη, αλλά δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να πετύχει αυτόν τον στόχο. Το ρομπότ InSight, που έφτασε στον πλανήτη τον Νοέμβριο του 2018, κατέγραψε πολλές σεισμικές δονήσεις, χάρη στο υπερευαίσθητο σεισμογράφο του. Η συχνότητα των δονήσεων ήταν πολύ χαμηλή για να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί και εκείνες οι ηχογραφήσεις ενισχύθηκαν χάρη σε μια ειδική τεχνική, ώστε να ακουστούν.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. ??https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars