Αλ Θάνι: Δεν θα επιτρέψουμε οθωμανική κατοχή στη Λιβύη - Αναχωρεί για την Αίγυπτο ο Δένδιας

Πηγή: ant1news.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντουλάχ αλ Θάνι, ο οποίος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα almarsad.co, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μακροχρόνια σχέση της Λιβύης με την Ελλάδα, τόσο στο οικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο διμερών σχέσεων.

Τόνισε, δε ότι ο λαός του απορρίπτει τη συμφωνία που έκανε ο Σαράτζ με την Τουρκία και ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης απειλεί τους Λίβυους όσο και τις γειτονικές χώρες, με τις προσπάθειες της να προκαλέσει αναταραχή.

Abdullah al-Thani PM of the Libyan Interim Government receives foreign minister of Greece Nikos Dendias in #Benghazipic.twitter.com/OdkrQtAKYR