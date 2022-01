Δένδιας: Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Αφρικής

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η επίσκεψή του στη χώρα της Υποσαχάριας Αφρικής είναι η πρώτη του για το 2022, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι συμβολική, αλλά και η πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών που έγινε ποτέ στη Νιγηρία.

«Είναι το σωστό μέρος για να ξεκινήσουμε το 2022», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε το Νιγηριανό ομόλογό του για την αναφορά του στην έντονη παρουσία της ελληνικής κοινότητας επιχειρηματιών στη Νιγηρία εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Όπως ανέφεραν οι δύο υπουργοί, τα ελληνικά ονόματα «είναι οικεία ονόματα για όλη τη Νιγηρία, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα δεν ήρθε στη Νιγηρία για να βγάλει κέρδος και να φύγει, αλλά έγινε ελληνική και νιγηριανή ταυτόχρονα, υπηρετώντας και τις δύο χώρες, και τα δύο έθνη, το κοινό μας μέλλον».

«Την επόμενη φορά που θα βρεθώ εδώ, ελπίζω σύντομα, θα επισκεφθώ το Λάγος και θα επισκεφθώ αυτή την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, για την οποία, αν μου επιτρέπετε κύριε, είμαστε πολύ περήφανοι και είναι η συνδετική μας γέφυρα, μπορεί να είναι η συνδετική μας γέφυρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί και στην άλλη συνδετική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, «τον καλύτερο μπασκετμπολίστα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο τώρα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένα οικείο όνομα για κάθε Έλληνα, ως Γιάννης». «Είναι νιγηριανής καταγωγής, είναι Έλληνας. Και πάλι, είναι μια συνδετική γέφυρα μεταξύ μας στον αθλητισμό και είμαστε και οι δύο πολύ περήφανοι γι' αυτόν», επεσήμανε ο κ. Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης περί διμερών διαβουλεύσεων Ελλάδας-Νιγηρίας. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος συμφωνιών πάνω στις οποίες εργάζονται τα δύο υπουργεία με στόχο να ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ κάλεσε το Νιγηριανό ομόλογό του να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών ακόμη προχώρησε στη προσφορά 900.000 δόσεων εμβολίων στη Νιγηρία και 100.000 στην Ανγκόλα, μέσω του μηχανισμού COVAX.

«Χαίρομαι που φέρνω συμβολικά μαζί μου ένα "δώρο" στη νιγηριανή κοινωνία και στο νιγηριανό λαό και αυτό είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο εμβόλια», ανέφερε.

«Όλος ο κόσμος υποφέρει από το κορονοϊό, όλοι μας. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο επίτευγμα μέσα από αυτόν τον πόνο, ότι καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα, όλοι μας, ότι είμαστε μια παγκόσμια κοινότητα. Ότι κανείς δεν είναι ασφαλής, αν δεν είναι όλοι ασφαλείς. Η υγεία είναι ένα παγκόσμιο αγαθό και όλοι μας έχουμε την ηθική υποχρέωση να προσφέρουμε βοήθεια όποτε και όπου χρειάζεται», κατέληξε.

