«Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα» - Λ. Μενδώνη: «Δεν είναι συντηρητικό το να επιθυμεί κανείς να έχει μια οικογένεια»

«Η συμβολή της Παιδείας και του Πολιτισμού στο Δημογραφικό πρόβλημα» ήταν ο τίτλος της έκτης ενότητας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα», που διοργανώθηκε, για 3η συνεχόμενη χρονιά, από τη Next is Now και τη Dome Consulting.