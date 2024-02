Γιώργος Γεραπετρίτης: Συναντήσεις με εκπροσώπους «νησιωτικών κρατών» για την προώθηση της ελληνικής υποψηφιότητας στο ΣΑ του ΟΗΕ

Οι συγκεκριμένες επαφές εντάσσονται στην εκστρατεία που έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει η ελληνική διπλωματία, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο εκλογής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των νησιωτικών κρατών, λέγοντας τους ότι «η Ελλάδα ως νησιωτικό κράτος είναι σε θέση να καταλάβει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα νησιωτικών κρατών, όπως είναι οι χώρες σας». Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ότι η χώρα μας είναι διατεθειμένη να εργαστεί με όλες τις δυνάμεις της, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στην πράξη του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

??New York | FM George Gerapetritis at working lunch w/ Permanent Representatives of the Pacific Small Island Developing States #Pacific#SIDS presenting #GreeceUNSC's priorities. pic.twitter.com/Rp6eq7dXeu