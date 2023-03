Η αποτίμηση της Αθήνας για το «ευχαριστώ» Ερντογάν και το μήνυμα φιλίας Τσαβούσογλου - Οι συμβολισμοί των επιστολών

Η κυβέρνηση πάντως έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι μπορεί να είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά αυτό που προέχει είναι η διατήρηση της θετικής ατμόσφαιρας.

Οι ευχές Ερντογάν στον Μητσοτάκη

«Είμαι πεπεισμένος ότι η σχέση και η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας θα αναπτυχθούν περαιτέρω με τις κοινές μας προσπάθειες την προσεχή περίοδο. Δράττομαι της ευκαιρίας να επαναλάβω τις καλύτερές μου ευχές τόσο για την προσωπική σας υγεία και ευημερία όσο και για την υγεία και ευημερία του ελληνικού λαού» αναφέρει η επιστολή Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τσαβούσογλου: «Οι σχέσεις καλής γειτονίας Ελλάδας-Τουρκίας θα παγιωθούν»

Νωρίτερα κι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου απέστειλε ευχετήρια επιστολή στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, εκτός από τις ευχές για την 25η Μαρτίου, σημειώνει πως είναι βέβαιος ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας οι οποίες υφίστανται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα παγιωθούν στο μέλλον. Παράλληλα, όπως γίνεται επίσης γνωστό, δηλώνει αποφασισμένος να συμβάλει περαιτέρω στην τωρινή θετική δυναμική η οποία επικρατεί στις διμερείς σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ευχαριστεί για μια ακόμη φορά την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη και τη βοήθεια την οποία προσέφεραν στην Τουρκία μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Οι ευχές της τουρκικής πρεσβείας μετά το μήνυμα Τσαβούσογλου

Ευχετήριο μήνυμα στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρεσβεία της γείτονος αναφέρει: «Συγχαίρουμε τον λαό και της κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Εθνική τους Εορτή».

We congratulate the people and the Government of the #HellenicRepublic on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/PBm74uj3Fv