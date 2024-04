Κασσελάκης από Ουάσιγκτον: Δεν νοείται ελληνοτουρκικός διάλογος χωρίς το Κυπριακό

«Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τις ελληνοτουρκικές και τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τις σχέσεις μεταξύ της Αμερικής και της Ελλάδας. Πολύ απλά δεν μπορούμε να συζητάμε για μια διεύρυνση της συνεργασίας εάν δεν υπάρχει έμπρακτη στήριξη στην επίλυση του Κυπριακού», σημείωσε ο κ. Κασσελάκης.

Κατά τη σύντομη παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε το Κογκρέσο που πραγματοποίησε συνάντηση με τους βουλευτές Κρις Πάπας και Ro Khanna. Στη συνέχεια μετέβη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ όπου συναντήθηκε με την Γιούρι Κιμ. Τέλος, πραγματοποίησε επαφές στα γραφεία της δεξαμενής σκέψης «Center for Strategic & International Studies» (CSIS) και του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI).

Visited @StateDept and met with the Principal Deputy Assistant Secretary of State, Ambassador Yuri Kim. We spoke about my vision for @syriza_gr, the future of the ???????? relations, our stance on the ???? issue & of course our call for an immediate ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/FYUnF2D1YC