Κικίλιας: «Η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω του τουρισμού»

Στον καταλυτικό ρόλο και τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού μιλώντας στο συνέδριο του Economist, στη θεματική με τίτλο: «Tourism in Greece and new sustainable goals».