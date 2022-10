Ξεκάθαρο μήνυμα των Βρυξελλών στην Άγκυρα: Παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, το καθεστώς Ερντογάν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στοχεύοντας στον απόλυτο έλεγχο της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου. Οι εν λόγω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης τουρκικής επεκτατικής στρατηγικής και αποσκοπούν μεταξύ άλλων και στον γεωγραφικό εγκλωβισμό της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε νέο ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Hχηρή απάντηση της ΕΕ στην Τουρκία

«Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα (legal consequences) για τρίτα κράτη» τονίζει σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο σε συνέχεια των σημερινών ανακοινώσεων για υπογραφή «μνημονίου συνεργασίας» των δύο χωρών και υπογραμμίζει ότι πρέπει να «αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα».

Ειδικότερα, ο κ. Στάνο σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει τις αναφορές που επισημαίνουν ότι η Τουρκία και η λιβυκή Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο».

«Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι η θέση της σχετικά με αυτό το Μνημόνιο έχει δηλωθεί με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019 και παραμένει αμετάβλητη: Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη» προσθέτει.

Τέλος, αναφέρει ότι «η νέα συμφωνία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για το περιεχόμενό της. Πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα».

Άμεση αντίδραση της Αθήνας: Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας με όλα τα μέσα

Η Ελλάδα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ιδιαίτερα τη σημερινή υπογραφή «μνημονίου συνεργασίας» μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης και της Τουρκίας στον τομέα των υδρογονανθράκων, αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μίλησε νωρίτερα τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι για το θέμα, ενώ αμφότερες πλευρές αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας να υπογράψει το εν λόγω μνημόνιο.

Μάλιστα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα μεταβεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις την προσεχή Κυριακή, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνη και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη.

Σε συνάντηση @GreeceMFA , συζητήσαμε με τον Πρέσβη των ΗΠΑ George J. Tsunis, τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη - During a meeting held today @GreeceMFA , Ι discussed with @USAmbassadorGR the latest developments in #Libya . pic.twitter.com/MaFruhnAE4

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ιδιαίτερα τη σημερινή υπογραφή "μνημονίου συνεργασίας" μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης και της Τουρκίας στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Αίγυπτο, συμφωνία, η οποία έχει συναφθεί με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί, όπως ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δικαίωμα ipso facto et ad initio σε υφαλοκρηπίδα, η οποία, ελλείψει διμερούς συμφωνίας ορίζεται με τη μέση γραμμή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το τουρκο-λιβυκό "μνημόνιο" του 2019 είναι παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο. Ως εκ τούτου, ουδείς έχει κανένα δικαίωμα να το επικαλείται. Οποιαδήποτε αναφορά ή ενέργεια σε εφαρμογή του εν λόγω "μνημονίου" θα είναι εκ των πραγμάτων παράνομη και αναλόγως της βαρύτητας της, θα υπάρξει αντίδραση τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας. Εκφράζεται η ικανοποίηση για τις δηλώσεις του Προέδρου, καθώς και της Επιτροπής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφορικά με την ακυρότητα και έλλειψη νομιμότητας του μνημονίου που υπεγράφη σήμερα στην Τρίπολη.

«Μπλόκο» από το Κοινοβούλιο της Λιβύης στη συμφωνία με την Τουρκία

Ανακοίνωση κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου εξέδωσε το κοινοβούλιο της Λιβύης, μετά τη συμφωνία της Τουρκίας με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, για την εξόρυξη και εκμετάλλευση των λιβυκών υδρογονανθράκων.

Όπως μετέδωσε το The Libya Update, «το Λιβυκό κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας».

Η Βουλή της Λιβύης σημείωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία αυτή χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και πως καταπατά τις διεθνείς συμφωνίες. Η συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών, όπως ανέφερε, δεν φέρει την έγκριση του λιβυκού νομοθετικού σώματος.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity

The #Libya Update pic.twitter.com/0e73v47Dxv