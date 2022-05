Ν.Δένδιας: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιτρέψουν σε ρεβιζιονιστικές δυνάμεις να αλλάξουν τη διεθνή τάξη

Επίσης, όπως δήλωσε ο Ν. Δένδιας, συζήτησαν για τις προκλήσεις στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν πρέπει να αφεθεί κανένα έδαφος στις ρεβιζιονιστικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτή τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

I would say that it is important for us that the United States understand that no room should be allowed for revisionist powers to try to change this rules-based international order.