Νέο ηχηρό μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται

Ακολουθεί η ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, συμπεριλαμβανομένης της Hellas Journal, και η απάντηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο πρόεδρος της Τουρκίας συνεχίζει να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα; Είναι ελληνικά αυτά τα νησιά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα, που αποδίδονται έναν εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε μια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει:

Μπορείτε να αποδώσετε τα ακόλουθα στον Νεντ Πράις, εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχετικά: «Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται».

Επιμένει ο Ερντoγάν στα fake news: «H Eλλάδα δεν μπορεί να είναι συνομιλητής μας, δεν είμαστε ίσοι - Θα λογοδοτήσουν»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου.

«Παρακολουθούμε τις προβοκατόρικες κινήσεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς και δεν μπορεί να είναι συνομιλητής μας. Ξέρουμε ότι θέλουν να μας κάνουν να σπαταλήσουμε χρόνο και ενέργεια. Για τους Έλληνες πολιτικούς και τον ελληνικό λαό, αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ξεχνούν τις μέρες που πανηγύριζαν για τη σφαγή της Τριπολιτσάς σαν ημέρα της νίκης τους και ακόμα δεν έχουν πληρώσει γι αυτό. Δεν είναι πρόοδος και τίμιο να κρύβεσαι πίσω από άλλους. Η στρατιωτική ανάπτυξη και η οικονομική βοήθεια δεν είναι αρκετή ώστε η Ελλάδα να φτάσει στο επίπεδό μας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό έκανε λόγο για παιδιά και αθώους που η ίδια νοοτροπία άφησε να πεθάνουν, βυθίζοντας τις βάρκες τους σε Αιγαίο και Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι «σίγουρα θα λογοδοτήσουν κάποτε». Σημειώνεται ότι η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για «εγκλήματα πολέμου».

«Παρακολουθούμε στενά τις πολιτικές της γειτονικής μας Ελλάδας» συνέχισε, κάνοντας λόγο για προκλήσεις. Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «προβοκάτσιες της Ελλάδας», ενώ υπενθύμισε το «τίμημα που πλήρωσε» η χώρα μας, «πριν από έναν αιώνα».

Turkish President Erdogan:

- Greece aren't at our level as they're not our equal politically, economically or militarily

- Foreign military build-up across Greece should disturb Greek people, not us

- Greece will be held accountable for people it left to die in Mediterranean pic.twitter.com/LgvP9iLVZk