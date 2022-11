Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη - Ξεκάθαρη καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου - Κλιμακώνει το επεισόδιο η Τρίπολη

Ο στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τις σχέσεις της Βεγγάζης με την Αθήνα, καθώς και για τον συντονισμό των διπλωματικών ενεργειών και με το Κάιρο.

Στη συνέχεια, στο λιμάνι της Βεγγάζης ο κ. Δένδιας παρευρέθη σε εκδήλωση παρουσίασης της συνεισφοράς της Ελλάδας στο πρόγραμμα WFP για την αποκατάσταση του λιμένα της πόλης, κρίσιμου σημείου εισόδου για τρόφιμα και ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και του Σαχέλ.

Κλιμακώνει το διπλωματικό επεισόδιο η Τρίπολη

Μετά το πρωινό διπλωματικό επεισόδιο που προκάλεσε και είχε σαν συνέπεια να ακυρώθηκε η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην πρωτεύουσα της Λιβύης, η κυβέρνηση της Τρίπολης ήδη κάλεσε για εξηγήσεις τον Έλληνα επιτετραμμένο στην Τρίπολη, ενώ ανακάλεσε τον διπλωματικό της εκπρόσωπο στην Αθήνα

Προσβολή για τον λιβυκό λαό χαρακτηρίζει τη στάση του Νίκου Δένδια, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu.

Ο Mohammed Hammude είπε ότι ως αντίδραση στη στάση του Δένδια, ο Επιτετραμμένος της Ελλάδας στην Τρίπολη κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι αποφασίστηκε, επίσης, να ανακληθεί ο επιτετραμμένος της Λιβύης στην Αθήνα για διαβουλεύσεις. «Η στάση του Έλληνα ΥΠΕΞ είναι προσβολή για τον λιβυκό λαό»

Δηλώνοντας ότι αυτή η στάση του Έλληνα υπουργού αντιμετωπίστηκε με λύπη από την κυβέρνηση της Λιβύης και ότι δεν θα ανακοινώσουν άλλα μέτρα που θα γίνουν σχετικά, ο Hammude είπε ότι «Η στάση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών σήμερα αποτελεί προσβολή για τον Λιβυκό λαό και την κυβέρνηση».

Ο Hammude πρόσθεσε ότι το αεροπλάνο του Δένδια πήγε στη Βεγγάζη στην ανατολική Λιβύη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Libya Review» το ΥΠΕΞ της Λιβύης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας πως ο «Νίκος Δένδιας έφτασε στην Τρίπολη αλλά αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και λίγο αργότερα αποφάσισε να αναχωρήσει. Η υπουργός Εξωτερικών Najla Al-Mangoush τον περίμενε για να τον υποδεχτεί». Πρόσθεσε δε ότι «καταδικάζουμε την πράξη αυτή και θα αναλάβουμε δράση».

