Ο Ν. Δένδιας συνομίλησε με τον Τζον Κέρι για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, John Kerry, συζητήσαμε για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής - I held a phone conversation with US @ClimateEnvoy John Kerry with focus on #ClimateChange issues. pic.twitter.com/iVV6faXyjM