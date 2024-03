Οδησσός: Εκρήξεις στην περιοχή που βρισκόταν και η ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό

Σε δηλώσεις του στο RealFm, ο διευθυντής του Γραφείου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά και το πρόγραμμα της συνάντησης τηρήθηκε κανονικά.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής: «Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής».

Δείτε βίντεο:

Ukrainian media report an explosion in Odesa

According to Greek media reports, Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis were scheduled to meet in #Odesa today. pic.twitter.com/zmp5WN0yYL