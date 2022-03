«Περαστικά» Ερντογάν στον Μητσοτάκη για ταχεία ανάρρωση από τον κορωνοϊό

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, λίγες ώρες μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!