Πιερρακάκης: Η εμπιστοσύνη προς το κράτος είναι το βασικό διακύβευμα

Μέχρι σήμερα συγκεντρώνει 1.121 υπηρεσίες μέσα από τις οποίες εξυπηρετούνται οι πολίτες εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Επανέλαβε μάλιστα ότι η πλατφόρμα στήθηκε με το σκεπτικό ότι το κράτος είναι ένα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου που «αγκάλιασε» όλες τις εφαρμογές που κάνουν την καθημερινότητά του ευκολότερη.

Μιλώντας για τις ψηφιοποιήσεις είπε ότι «ενσωματώνουμε το χαρτί σε μορφή δεδομένων και αυτό το χρειαζόμαστε στο Κτηματολόγιο, στις συντάξεις και σε άλλες ακόμη λειτουργίες του κράτους» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να κάνουμε στρατηγική σε πάρα πολλά επίπεδα ταυτόχρονα και έχουμε τα μέσα να το πετύχουμε, έχουμε τις εταιρείες, τα Πανεπιστήμια, το ανθρώπινο δυναμικό, όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι εδώ».

Για τις βεβαιώσεις εμβολιασμού ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι αποτελεί έναν κρίκο στην συνολική αλυσίδα του συστήματος για εμβολιασμό. «Κλείνει ένας κύκλος» σχολίασε και επεσήμανε ότι η ελληνική πρόταση είναι οι βεβαιώσεις να αποτελούν εργαλείο διευκόλυνσης κι όχι αποκλεισμού, διακρίσεων, ώστε ο πολίτης που έχει εμβολιαστεί να περνά πιο εύκολα τα σύνορα επιδεικνύοντας την βεβαίωση χωρίς να χρειάζεται είτε να μπαίνει καραντίνα είτε να κάνει το τεστ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε και για το σύστημα ραντεβού για εμβολιασμό Covid που παρέχει στους πολίτες την δυνατότητα είτε να κλείσουν ραντεβού ψηφιακά, μέσω του emvolio.gov.gr ή της άυλης συνταγογράφησης, είτε με φυσική παρουσία σε φαρμακεία ή ΚΕΠ.

Ανέφερε ότι «στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού περιγράφουμε πώς η οικονομία θα αλλάξει και πώς δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω», ενώ σχολίασε ότι το νομοσχέδιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση που κατατέθηκε στην Βουλή υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία, 275 ψήφους.

Για το 5G o υπουργός υπογράμμισε τις καινοτομίες όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία, σε ό,τι αφορά στο ταμείο «ΦΑΙΣΤΟΣ» χρησιμοποιώντας το 25% των χρημάτων της δημοπρασίας αλλά στο ότι κάποιες λίγες συχνότητες δεν δημοπρατήθηκαν, ώστε να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς, για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων.

Was a pleasure to join @epc_eu to discuss how Greece is harnessing digital tools as part of our fight against #COVID19 and to fundamentally transform how Greek citizens engage with the state. https://t.co/biWrJjPg6g