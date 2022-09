Πολεμικές ιαχές από την Άγκυρα - Γιατί ο Ερντογάν επιμένει στο σκηνικό έντασης

Στο μεταξύ, οι Τούρκοι συνεχίζουν να κατασκευάζουν και νέες κατηγορίες κατά της Αθήνας. Απευθυνόμενος στον αρχηγό της αντιπολίτευσης ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας με αφορμή τη σύλληψη ενός ατόμου κουρδικής καταγωγής κατηγόρησε την Αθήνα ότι εκπαιδεύει τρομοκράτες.

«Ο Χoυσαμετίν Τανρικουλού εκπαιδεύτηκε στo Λαύριο και ήρθε στην Τουρκία για επιθέσεις σε μεγαλουπόλεις. Συνελήφθη από την ασφάλεια της Πόλης και του Ντιγιάρμπακιρ. Τελικά ενδιαφέρον χρειάζεται και η Ελλάδα και όχι μόνο τα κουρδικά κόμματα που υποστηρίζεις.», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, σε ένα νέο τουρκικό παραλήρημα.

Nέο παραλήρημα Ερντογάν: «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς»

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιμένει στην τακτική της κλιμάκωσης της έντασης με την Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος, ανέφερε: «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς, ούτε πολιτικά, ούτε στρατιωτικά, ούτε οικονομικά. Για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να είναι συνομιλητής μας».

#BREAKING Greece is not Türkiye's equal politically, economically, or militarily, says President Erdogan pic.twitter.com/KFrw3zfQtI