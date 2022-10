Πρόεδρος της PEGA σε Παπαδημούλη: Ντροπή για αντιπρόεδρο της Ευρωβουλής

Ο πρόεδρος της επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, Γερούν Λέναερς, καταδίκασε τη δημοσιοποίηση του σχετικού αρχείου, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση που -όπως ισχυρίστηκε ο κ. Παπαδημούλης έχει εγκριθεί «ομόφωνα από το προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου»- δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά «ένα πολύ πρώιμο σχέδιο ατζέντας για εσωτερική χρήση, το οποίο δεν είχε καν κοινοποιηθεί στις πολιτικές ομάδες ή άλλους συνομιλητές».

«Αυτό είναι μόνο ένα πρώτο σχέδιο ημερήσιας διάταξης, μόνο για εσωτερική διοικητική χρήση, το οποίο δεν έχει κοινοποιηθεί ούτε με τις πολιτικές ομάδες, πόσω μάλλον με πιθανούς συνομιλητές», έγραψε ο Γερούν Λέναερς, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και του αντίστοιχου λογισμικού κατασκοπείας παρακολούθησης (PEGA).

«Είναι ντροπή που ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μοιράζεται ένα τέτοιο εσωτερικό σχέδιο εγγράφου για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς», συνέχισε.

Λίγο αργότερα ο Γερούν Λέναερς έκανε νέα ανάρτηση, εγκαλώντας ξανά τον κ. Παπαδημούλη, καθώς ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επανήλθε, εμμένοντας στους ισχυρισμούς του.

«Εμπρός, κ. Παπαδημούλη. Ελέγξτε με το συντονιστή της πολιτικής σας ομάδας εάν ποτέ το πρόγραμμα αυτό προετοιμάστηκε ή εγκρίθηκε από τους συντονιστές της PEGA. Εάν είστε αφοσιωμένος στην αλήθεια και το φως, δεν έχω αμφιβολία πως θα διαγράψετε το tweet σας και θα ζητήσετε συγγνώμη, χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε ο Γερούν Λέναερς.

Go ahead, @papadimoulis, check with the coordinator of your own group if this program was ever prepared or approved by the coordinators of the @EP_PegaInquiry.

If you are truly committed to truth and light, I have no doubt you will delete your tweet and apologize without delay. https://t.co/WslRSiaOvx